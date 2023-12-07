Мир 07 декабря 2023, 07:28 Китай и Россия побили рекорд взаимной торговли Товарооборот России и Китая увеличился на 26,7%, до 218,17 млрд долларов РИА «Новости»

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Россия и Китай с января по ноябрь нарастили товарооборот на 26,7%, до 218,17 миллиарда долларов. Китайские производители поставили товаров на сумму в полтора раза больше прошлогодней, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Предыдущий рекорд торговли Россия и Китай поставили по итогам 2022 года — 190,271 миллиарда долларов. Тогда товарооборот увеличился на 29,3% по сравнению с 2021 годом. Теперь экспортеры установили новый максимум — 218,17 миллиарда долларов за 11 месяцев. Объем торговли увеличили на 26,7%.

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Китай ввез в Россию товары на 100,33 миллиарда долларов, на 50,2% больше показателей за январь–ноябрь 2022 года. Российские поставщики передали грузы на 117,84 миллиарда долларов с ростом на 11,8%. В ноябре товарооборот составил 21,5 миллиарда долларов.

Большая часть российского экспорта в Китай пришлась на нефть, природный газ и уголь, китайского импорта в Россию — на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.

Страны выполнили поставленный на 2023 год план с опережением на месяц. Президент России Владимир Путин заявлял, что товарооборот достигнет 200 миллиардов долларов.