Китаец устроил поножовщину в школе. Около 40 человек пострадали

На юге Китая вооруженный ножом мужчина накинулся на учеников и сотрудников начальной школы. Пострадали минимум 40 человек. Нападавшего удалось задержать.

Атака на школу произошла утром 4 июня в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщил портал Sina. Среди пострадавших есть дети, ранения получил замдиректора учебного заведения.

В тяжелом состоянии находятся трое, в том числе один ученик, уточнил телеканал CGTN.

Прибывшая на место ЧП полиция задержала нападавшего. У школы до сих пор находятся бригады скорой помощи. Раненых госпитализируют.

По информации правительства уезда Цанъу городского округа Учжоу, на детей и сотрудников школы напал 50-летний мужчина. В учебном заведении он работал охранником. Мотивы его поступка неизвестны.

В конце апреля в Японии вооруженный ножом мужчина захватил заложников, среди которых оказались дети. Все произошло в одном из ресторанов города Фукуока на юго-западе страны.