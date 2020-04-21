    21 апреля 2020, 07:16

    Вооруженный ножом мужчина взял людей в заложники в Японии

    Наза Салех Захи

    Вооруженный мужчина удерживает в заложниках несколько человек в японском городе Фукуока на юго-западе страны. По предварительным данным, среди захваченных  — двое детей.

    Как сообщил телеканал NHK, все произошло в одном из местных ресторанов утром 21 апреля. Он расположен на первом этаже четырехэтажного дома. Мужчина находится на третьем этаже.

    Заложники — дети в возрасте трех и шести лет. Они сидят в этом помещении несколько часов. На место приехала полиция. Она оцепила район.

    По не подтвержденной пока информации, за нападением стоит бывший сотрудник ресторана, а его заложники — дочери хозяина заведения. Сведений о том, что они пострадали, нет.

    Уточняется, что 30-летний напавший учился с владельцем ресторана в одной школе. Позже мужчины вместе работали. Что стало причиной увольнения забаррикадировавшего японца, неизвестно.