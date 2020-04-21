Вооруженный ножом мужчина взял людей в заложники в Японии

Вооруженный мужчина удерживает в заложниках несколько человек в японском городе Фукуока на юго-западе страны. По предварительным данным, среди захваченных — двое детей.

Как сообщил телеканал NHK, все произошло в одном из местных ресторанов утром 21 апреля. Он расположен на первом этаже четырехэтажного дома. Мужчина находится на третьем этаже.

Заложники — дети в возрасте трех и шести лет. Они сидят в этом помещении несколько часов. На место приехала полиция. Она оцепила район.

По не подтвержденной пока информации, за нападением стоит бывший сотрудник ресторана, а его заложники — дочери хозяина заведения. Сведений о том, что они пострадали, нет.

Уточняется, что 30-летний напавший учился с владельцем ресторана в одной школе. Позже мужчины вместе работали. Что стало причиной увольнения забаррикадировавшего японца, неизвестно.