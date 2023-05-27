Мир 27 мая 2023, 03:40 Киссинджер не исключил конфликт между США и Китаем Экс-госсекретарь Киссинджер предупредил США о возможном вооруженном конфликте с Китаем РИА «Новости»

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Напряженные отношения между США и Китаем могут перерасти в вооруженный конфликт. Такой вывод экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сделал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я считаю, что Китай, учитывая имеющуюся у него мощь, является опасным потенциальным противником [США] <…> Мы имеем два общества с глобальными историческими взглядами, которые соперничают друг с другом», — сказал он.

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По словам Киссинджера, поводом для конфликта может стать «проблема» в Южно-Китайском море. Он уверен, что если стороны не смогут найти способы решения «по принципу свободы открытого моря», то произойдет вооруженное столкновение.

В случае возможного конфликта между Пекином и Вашингтоном, с учетом нынешних вооружений, ситуация может грозить «уничтожением цивилизации», добавил бывший госсекретарь США.

Ранее Киссинджер заявил, что желание Соединенных Штатов сделать Украину одним из членов НАТО стало серьезной ошибкой, которая спровоцировала нынешний конфликт.