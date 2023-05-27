Мир 27 мая 2023, 03:10 Киссинджер назвал причину конфликта на Украине Киссинджер: конфликт на Украине произошел из-за стремления принять ее в НАТО РИА «Новости»

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Своим стремлением сделать Украину одним из членов НАТО власти США совершили серьезную ошибку, что привело к нынешнему конфликту. Таким мнением экс-госсекретарь США Генри Киссинджер поделился в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, на протяжении сотен лет Россия оказывала значительное влияние на страны в своем регионе, однако сама предпочитала занимать двойственную позицию по отношению к Европе.

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Этому способствовала заинтересованность в развитии отношений с Западом для собственного развития, но в то же время страна опасалась исходящей от него угрозы. В итоге, эта двойственность, предположил Киссинджер, спровоцировала конфликт на Украине.

«Предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой», — сказал он. Политический деятель отметил, что это решение привело к военным действиям.

Ранее Киссинджер рассказал о негативных последствиях для всего мира, если Украина вздумает вернуть Крым и Севастополь. Американский политик заметил, что Севастополь никогда в истории не был украинским.