Кишинев: российский дипломат пытался вывезти из Молдавии более $60 тысяч

Молдавские таможенники изъяли у российского дипломата свыше 60 тысяч долларов. Валюту он пытался вывезти из республики, не задекларировав. Если законность получения денег удастся доказать, то их вернут.

Сотрудники Таможенной службы получили сведения от пограничной полиции, что в личном багаже аккредитованного в Кишиневе дипломата есть запрещенные к вывозу с территории Молдавии предметы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже ​​была обнаружена незаявленная иностранная валюта», — подчеркнула республиканская таможня.

Вернуть деньги дипломат сможет, если докажет, что получил их как зарплату или другим законным способом. Всего он пытался вывезти более 60 тысяч долларов. Задерживать мужчину не стали, так как это противоречит международным конвенциям.

Посольство РФ пока не дало официальных комментариев по поводу инцидента в аэропорту Кишинева.

Законы Молдавии позволяют физическим лицам вывозить из страны без занесения в декларацию максимум 10 тысяч евро или аналог суммы в другой валюте.