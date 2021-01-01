Налог на доходы по вкладам от 1 миллиона рублей ввели в России

В России начал действовать налог на доходы физлиц по вкладам, которые превышают один миллион рублей. Кроме того, в стране появился налог на купонный доход облигаций, включая ОФЗ, субфедеральные и муниципальные.

Клиент должен будет платить НДФЛ по доходам на вклады свыше миллиона рублей со всех своих вкладов. При этом направлять деньги в бюджет надо только в том случае, если суммарные процентные доходы по вкладам превысят базовый — его определяет ключевая ставка ЦБ. По действующей ключевой ставке налогом облагаются только доходы, которые превышают 42,5 тысячи рублей.

Если вклад валютный, доход будут пересчитывать в рубли по актуальному официальному курсу ЦБ. При этом проценты с зарплатных счетов не будут попадать под налогообложение.

Взымать налог с дохода, который россияне получат в 2021 году, начнут только в 2022-м. Кроме того, граждане не должны будут декларировать этот доход, потому что расчет налога будет происходить автоматически: благодаря сведениям о суммах процентов, которые клиент получил, эти данные будут предоставлять банки.