Киргизский спецназ захватил пограничную заставу в Таджикистане

Спецназ погранслужбы Киргизии захватил заставу в соседнем Таджикистане. Информацию об этом подтвердили в киргизской Государственной пограничной службе.

По словам представителя ведомства, около 17:00 (14:00 по московскому времени) таджикские военные начали обстреливать пограничные заставы «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук». Кроме того, под огнем оказались пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши», сообщило РИА «Новости».

После обстрела здание заставы «Достук» загорелось. В ответ отряд специального назначения «Бору» захватил таджикскую пограничную заставу «Ходжа Аълло».

Конфликт между киргизской и таджикской сторонами произошел из-за водозаборного узла на реке Исфаре. А точнее — из-за установки там камер видеонаблюдения. Исторически этот объект принадлежит Киргизии. Он стоит на ее территории, но пользуются им обе страны.

Таджикские пограничники начали устанавливать в этом районе видеокамеры. Это вызвало негодование местных жителей. Они начали забрасывать военных камнями. Те начали обстреливать приграничную дорогу. По последним данным, в результате столкновений есть один погибший.