Политолог объяснил, почему поссорились Киргизия и Таджикистан

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел из-за водозаборного пункта на реке Исфара. Им пользуются обе стороны, но он был построен именно на территории Киргизии и принадлежит этой стране, рассказал «360» независимый политолог, эксперт Института общественный политики Киргизии Марс Сариев.

По его словам, эти сооружения были построены еще в советское время, но сейчас принадлежат киргизской стороне. Поэтому, когда таджикские пограничники начали устанавливать в этом районе камеры видеонаблюдения, это вызвало недовольство киргизов.

«Ситуация начала обостряться вчера, в 04:00. Опять из-за воды. Точнее, из-за водозаборного пункта, который является собственностью Киргизии. Он распределяет воду реки Исфары. Киргизская сторона запретила устанавливать там видеокамеры. Начался конфликт. Местные жители начали закидывать камнями пограничников Таджикистана. Сейчас идет обострение», — добавил он.

Таджикские военные, по словам Сариева, продолжают обстреливать приграничную дорогу, используя автоматы и минометы. Есть данные о пострадавших. В Киргизии сообщают о трех раненых, в Таджикистане — о пяти.

В Киргизии по факту приграничного конфликта уже возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».