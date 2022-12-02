Мир 02 декабря 2022, 12:42 Киргизские банки перестали работать с картой «Мир» из-за позиции США Замглавы Нацбанка Киргизии Куленбеков: из-за санкций США банки не работают с картой «Мир» РИА «Новости»

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Несколько киргизских банков отказались работать с российскими картами «Мир» из-за страха попасть под действие американских санкций, заявил замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков. По его словам, государство не оказывало давления на кредитные организации в этом вопросе, сообщил ТАСС.

«Решение о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков», — рассказал Куленбеков во время выступления в парламенте Киргизии. Он добавил, что в случае попадания под американские санкции обслуживание киргизских счетов за границей стало бы проблематично. Замглавы Нацбанка уточнил, что в целом из-за работы с картой «Мир» может пострадать вся банковская система страны.

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Ранее российские туристы столкнулись с проблемой при оплате картами «Мир» услуг отелей в Турции. Местные власти отметили, что не запрещали обслуживать такие счета, а западные СМИ предположили, что власти ЕС и США решили оказать давление на республику. По словам главы Национальной системы платежных карт Владимира Комлева, речь шла о единичных случаях — карту «Мир» продолжали принимать везде, где принимали до этого случая.

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