В Турции проблемы с оплатой картами «Мир»: подробности | 360°

Мир 15 сентября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Турция по-прежнему принимает карты «Мир». Но проблемы все же есть В НСПК подтвердили информацию о проблемах в Турции с картами «Мир» подсанкционных банков Источник фото: РИА «Новости»

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В Турции якобы перестали принимать российские карты «Мир». Местные власти опровергли запрет на использование платежной системы, однако проблемы с оплатой все равно есть. Западные СМИ утверждают, что таким образом США и ЕС пытаются надавить на турецкие банки, подключившиеся к российской системе.

Проблемы с «Миром»

В соцсетях появилась фотография со стойки турецкого отеля Alva Donna в Кемере, где якобы сообщили, что с 10 сентября в стране больше не принимают банковские карты «Мир». Две турецкие сети отелей подтвердили изданию TourDom, что больше не принимают платежи через российскую систему.

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В одной из сетей объяснили, что на ресепшенах пользуются терминалами банка Vakif, который со ссылкой на Центробанк Турции якобы объявил, что больше не обслуживает карты «Мир».

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У гостей отеля LIU Resort 5* в Сиде, который работает с банком Vakif, тоже якобы были проблемы с картами «Мир», однако в беседе с TourDom 14 сентября представитель отеля заявил, что у некоторых посетителей оплата через российскую систему проходила успешно.

Источник фото: РИА «Новости»

В гостиничной сети Titanic, отели которой гнаходятся в Ларе, Белеке, Мардане и Бодруме, добавили, что банки Ziraat Bankasi, Is Bank и Deniz Bank также отказались от работы с платежной системой «Мир» из-за угрозы санкций. Предупреждение о проблемах с картами «Мир» появилось в официальном Telegram-канале сети отелей.

Также, по информации TourDom, проблемы с оплатой картами «Мир» возникли в пятизвездочных отелях Swandor в Анталье.

Однако другие отельеры не подтвердили проблемы с оплатой картами «Мир»: в Pine Beach Hotel 5* в Белеке рассказали, что работают с банком Ziraat и не сталкивались с отказами в проведении платежей. Никаких официальных заявлений ни со стороны банка, ни со стороны регулятора, по словам представителя сети, не поступало.

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил «Интерфаксу», что массовых проблем с картами «Мир» в Турции нет и что «везде, где карты „Мир“ принимались, они принимаются». Описанные случаи Комлев назвал единичными.

Источник фото: РИА «Новости»

Почему «Мир» дает сбои в Турции?

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что, предположительно, все карты «Мир», с которыми у туристов возникали проблемы, были выпущены Сбербанком, против которого западные страны ввели санкции. Также высокий риск получить отказ по операции есть для карт «Мир», выпущенных ВТБ.

Также под антироссийские санкции попали Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Росгосстрах Банк, СМП Банк, Московский индустриальный банк, Сетелем Банк и некоторые другие.

Издание The Financial Times заявило, что США и Евросоюз усиливают давление на Турцию, которая согласилась принимать карты российской платежной системы «Мир», чтобы закрыть лазейки для обхода антироссийских санкций. С этим якобы могут быть связаны новые проблемы россиян с оплатой покупок через российскую платежную систему.

Источник фото: Freepik

Однако в АТОР напомнили, что предупреждали россиян о возможных проблемах с картами этих банков еще в июне, а для совершения покупок за рубежом рекомендовали завести карту кредитной организации, против которой санкции не вводили.

Как платить картой «Мир» в Турции?

Директор TourDom Татьяна Дмитрова, отдыхающая в одном из турецких отелей, рассказала, что в стране есть проблемы с картами, выпущенными некоторыми российскими банками.

«Стабильно работает, похоже, только „Tinkoff Мир“. В некоторых точках берут только его. А вот, например, газпромовский „Мир“ у меня прошел только один раз, потом во всех случаях были отказы, при этом никакого уведомления не приходило», — сказала она.

Источник фото: РИА «Новости»

Руководитель турецкой туристической компании Tulpar Travel Сунай Сертель специально для АТОР подтвердил эту информацию и даже снял видео, на котором успешно оплачивает покупку картой «Tinkoff Мир» в аэропорту Антальи.

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