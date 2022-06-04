Министерство иностранных дел Таджикистана назвало провокацией со стороны Киргизии ситуацию, которая произошла на границе двух стран 3 июня. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты издания отметили, что такой вывод следует из документа, которое накануне распространил МИД Таджикистана.

«Таджикская сторона осуждает преднамеренно спланированную по времени провокацию киргизской стороны и призывает к строгому соблюдению всех достигнутых договоренностей для недопущения возникновения подобных инцидентов в будущем», — написали представители ведомства.

Они отметили, что их сторона намерена решать все вопросы по этой ситуации только мирным образом.

3 июня военнослужащие Киргизии незаконно попали на таджикскую территорию и игнорировали требования покинуть ее. Они проникли в Таджикистан в зоне ответственности пограничного поста «Кех» у села Ворух. Уже на территории соседней страны киргизские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону погранпоста.

Позднее ситуация ухудшилась. К зоне стрельбы приехали дополнительные силы Киргизии. Ведомство Таджикистана отметило, что таджикские пограничники были вынуждены применить стрелковое оружие, но киргизская сторона применила более мощное вооружение, в том числе минометы. В МИД подчеркнули, что киргизская сторона задействовала в конфликте подразделения силовых структур, не входящих в состав погранслужбы. Уточняется, что по инициативе Таджикистана были проведены экстренные переговоры, после чего стороны прекратили огонь.