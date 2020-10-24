Киргизия определилась с датой досрочных президентских выборов

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова сообщила, что, по местному закону, если в течение недели после прекращения полномочий президента парламент не назначает досрочные выборы, то тогда процедуру автоматически назначают на следующий день после этого срока.

«После этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов. Законодательством оговорено, что они должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий главы государства — до 16 января 2021-го», — сказала она.

Но так как выборы обычно проходят в выходные, они состоятся в воскресенье, 10 января.

Накануне глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выразил надежду на продолжение взаимодействия с Киргизией. Дипломат отметил, что Москва удовлетворена тем, что ситуация в стране начинает стабилизироваться.

Ранее новый исполняющий обязанности мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности, уточняет «Газета.ru».