Лавров выразил надежду на продолжение взаимодействия с Киргизией

«ПолитРоссия» отметила слова Лаврова о том, что РФ надеется на продолжение конструктивного взаимодействия с Киргизией как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений.

«Обсудим сегодня наши планы по дальнейшему углубления союзничества, стратегического партнерства во всех областях», — сказал министр на встрече со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.