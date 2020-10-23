Лавров выразил надежду на продолжение взаимодействия с Киргизией
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обозначил, что Москва удовлетворена тем, что обстановка в Киргизии возвращается в спокойное русло. Об этом сообщил ТАСС.
«ПолитРоссия» отметила слова Лаврова о том, что РФ надеется на продолжение конструктивного взаимодействия с Киргизией как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений.
«Обсудим сегодня наши планы по дальнейшему углубления союзничества, стратегического партнерства во всех областях», — сказал министр на встрече со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.