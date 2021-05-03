Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Военные Киргизии и Таджикистана завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Информация появилась на сайте пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», — говорится в тексте.

В пресс-службе ведомства отметили, что продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители министерств двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Сейчас обстановка на границе и в прилегающих к ней районах стабильная. За минувшую ночь не было зафиксировано ни одной перестрелки.

Накануне 11 уголовных дел за незаконное пересечение границы и преступления против мира завели в Киргизии после вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По словам заместителя министра внутренних дел страны Эркебека Аширходжаева, расследование касается гибели 12-летней девочки после обстрела Лейлекского района. Также отдельное дело было заведено по факту массового убийства в Баткенском районе.