Число пострадавших в конфликте на границе граждан Киргизии превысило 160 человек

Число киргизских граждан, которые пострадали в результате столкновений на границе с Таджикистаном, достигло 163 человек. Ранее было известно о 150 раненых, сообщил Минздрав республики.

Киргизские пограничники сообщили о том, что военные Таджикистана снова открыли огонь по жилым домам в районе границы. Кроме того, по данным погранслужбы Киргизии, Таджикистан стягивает военную технику в сторону границы в районе конфликта.

В ходе столкновений с киргизской стороны погиб 31 человек. В Киргизии 1 мая объявлен национальный траур, сообщило РИА ФАН.

Несколькими днями ранее Киргизия эвакуировала жителей нескольких сельских округов на границе с Таджикистаном. Женщин и детей временно разместили в школах Баткена. По данным Nаtiоn Nеws, режим ЧП введен на территории трех сельских округов Киргизии: в Ак-Сайске, Ак-Татырске и Самаркандском округе.

Конфликт между местными жителями произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». Таджикская сторона начала устанавливать там камеры видеонаблюдения. Это не понравилось местным жителям. Вскоре к противостоянию присоединились военные.