«Киноэкипаж» перешел с МКС в корабль «Союз» для возвращения на Землю

Космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд перешли с Международной космической станции (МКС) в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю. Об этом сообщило NASA.

Перед уходом в корабль «киноэкипаж» попрощался с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.

Теперь киноэкипажу необходимо облачиться в аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ-2» и проверить их герметичность, а также герметичность люков. После этого они разместятся в спускаемом аппарате «Союза МС-18».

Корабль, по данным Роскосмоса, должен в 6:41 по московскому времени включит двигатель для сведения с орбиты, в 7:09 — разделится на отсеки, а в 7:12 спускаемый аппарат с киноэкипажем войдет в атмосферу, отметило РИА «Новости».

В 7:20 по московскому времени, согласно графику, ожидается раскрытие парашюта. Еще через 15 минут — в 7:35 — планируется приземление спускаемого аппарата в степи Казахстана. Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал «360», что ждет экипаж во время полета домой и как будет проходить реабилитация на Земле