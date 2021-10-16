«Представьте, что вы лежали 10 дней». Космонавт объяснил, что ждет киноэкипаж во время и после спуска с МКС

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Олег Новицкий вернутся на Землю с МКС уже рано утром 17 октября — в степи Казахстана. Пока они продолжают готовиться к процедурам расстыковки и спуска с орбиты, мы спросили у летчика-космонавта Андрея Борисенко, что ждет экипаж во время полета домой и как будет проходить реабилитация на Земле.

Спуск без сюрпризов

По словам Борисенко, никаких неожиданностей для Шипенко и Пересильд, а тем более для Новицкого во время спуска не будет. Они проходили тщательную подготовку, которую начали еще за несколько месяцев до того, как улететь на МКС.

«Подготовка к полету занимает четыре-шесть месяцев, и в рамках этой подготовки они пробуют все: тренируются в центрифуге, понимают, что такое перегрузка. То есть на физическом уровне никаких сюрпризов не будет», — объяснил специалист в беседе с «360».

Борисенко рассказал, что во время спуска в космическом корабле человек испытывает действие перегрузок на этапе входа в плотные слои атмосферы, могут быть какие-то динамические воздействия на корабль во время работы парашютной системы, во время работы посадки это тряска, вибрация.

«Перегрузка может достигать 4—4,5 единицы, когда ваше тело весит в четыре раза больше, чем на Земле. Но с другой стороны, когда ты летишь в космос, ты должен понимать, что это нагрузки штатные, сильными их назвать нельзя», — добавил он.

Для сравнения: космонавты ежегодно тестируются на нагрузку восемь единиц. То есть в два раза больше, чем на штатном спуске.

«Их учили, что нужно делать, поэтому что им можно пожелать — благополучного, успешного спуска и штатной работы всех бортовых систем», — подчеркнул Борисенко.

Поднять руку будет не сложно

На земле восстановление организма у Шипенко и Пересильд может занять от восьми до 15 дней. Срок реабилитации примерно равен времени, проведенному в космосе, пояснил эксперт. На борт станции они попали 5 октября.

У Олега Новицкого он может быть гораздо более длительным, потому что в космосе он был гораздо более длительный период времени — больше чем полгода.

Особых сложностей во время восстановления у актрисы и режиссера, по словам Борисенко, быть не должно.

«Представьте себе, что вы 10 дней пролежали в кровати, встать, конечно, тяжело, но не настолько, чтобы вы не смогли это сделать. Может быть, сложновато, но не критично. Поэтому вот именно с точки зрения физических ощущений проблем вроде [того, что] сложно поднять руку или ногу у них не будет. А если и будут, то очень небольшие», — сказал он.

Борисенко уточнил, что реабилитация на Земле будет проходить исключительно под контролем специалистов космической медицины.

За время, проведенное на МКС, Пересильд и Шипенко отсняли нужный материал для фильма «Вызов». При подготовке к возвращению «Союза» космонавты перегрузили грузы, оборудование и результаты исследований на борт корабля, изучили документацию и отработали действия при возможных нештатных ситуациях.

Олег Новицкий, который находится на МКС с 9 апреля, также провел сеанс восстановления в костюме отрицательного давления «Чибис». Как пояснили в Роскосмосе, это должно помочь ему быстрее адаптироваться к гравитации после посадки. Помимо этого, он отработал процедуру спуска на компьютере-тренажере.