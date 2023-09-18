Мир 18 сентября 2023, 01:12 Ким Чен Ын выразил признательность Путину, властям и россиянам за гостеприимство «Голос Кореи»: Ким Чен Ын выразил признательность Путину за гостеприимство РИА «Новости»

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Завершая свой визит в Россию, северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил признательность российскому президенту Владимиру Путину, властям страны и народу РФ за гостеприимство. Об этом сообщило государственное радио КНДР «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство», — указано в сообщении по итогам визита лидера КНДР.

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Также северокорейский лидер пожелал процветания России и благ ее народу.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что Ким Чен Ын в ходе визита в Россию проявлял большую заинтересованность и внимание к мельчайшим деталям. Он отметил, что за шесть дней пребывания лидера КНДР в России они вместе посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений.