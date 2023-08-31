31 августа 2023, 12:57
Россия продолжит развивать отношения с КНДР
Песков заявил, что Россия продолжит развивать отношения с КНДР
Россия и КНДР установили взаимоуважительные и добрые отношения на всех уровнях и намерены развивать их в дальнейшем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Обе страны поддерживают взаимоуважительные отношения, будем развивать их и дальше. На различных уровня идут контакты. Это наш важный сосед в регионе, поэтому отношения продолжат улучшаться», — сказал Песков.
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В середине августа президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения республики.
Глава государства выразил уверенность, что страны продолжат наращивать сотрудничество в интересах безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове.
Ранее Минфин США ввел очередные санкции против предприятий из России, Словакии и Казахстана за связи с Северной Кореей. По мнению ведомства, они обсуждали обмен гражданских самолетов и сырья на боеприпасы и оружие.
Дмитрий Песков
Россия
КНДР
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