Ким Чен Ын поразил худобой

Лидер КНДР Ким Чен Ын похудел на несколько килограммов, из-за чего обеспокоил своих соотечественников. Они предположили, что глава государства болен. Об этом сообщило южнокорейское информагентство «Ренхап».

Нацразведка Южной Кореи в прошлом году оценивала вес северокорейского лидера в 140 килограммов. В Сеуле считали, что за 10 лет пребывания у власти он каждый год набирал по шесть-семь килограммов. Теперь из-за похудения народ Северной Кореи стал думать, что их вождь болен.

Один из жителей страны заявил журналистам, что люди убиты горем из-за изменившегося внешнего вида Ким Чен Ына.

«Все говорят: „Мы плакали“», — утверждает мужчина.

Лидер КНДР на днях появился на публике впервые за месяц. Местное телевидение показало Ким Чен Ына на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Однако информагентство не исключило, что Ким сознательно сбросил вес. По мнению издания, он похудел, чтобы улучшить свой имидж.

Ким Чен Ын на заседании заявил о сложной ситуации с продовольствием в стране. Мировые СМИ связали похудение лидера Северной Кореи именно с проблемами с продуктами в государстве.