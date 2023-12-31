Мир 31 декабря 2023, 10:38 Ким Чен Ын отказался от идеи объединения Кореи Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал невозможным объединение с Республикой Корея Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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КНДР пришлось признать, что страна никогда не объединится с Республикой Корея. Южнокорейские власти оказались «приспешниками колониальной администрации» США, с которыми нельзя договориться. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейская партия считает, что в основе государственной политики соседней страны лежат противоречащие курсу КНДР принципы, в том числе «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы». По словам Ким Чен Ына, два государства стали враждебными друг другу.

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Лидер КНДР добавил, что Южная Корея слишком сильно близилась с США и стала зависеть от них в вопросах обороны и безопасности.

«В том месте, что сегодня называется Южной Кореей, политика полностью исчезает, все их общество погрязло в культуре янки», — заключил Ким Чен Ын.

Ранее он обратился к военным с требованием внимательно следить за безопасностью на Корейском полуострове. По мнению лидера КНДР, войска нужно подготовить к тому, чтобы при необходимости «умиротворить» Южную Корею.