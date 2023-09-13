Мир 13 сентября 2023, 02:12 Ким Чен Ын назвал цель своего визита в Россию Лидер КНДР назвал отношения с Россией стратегически важными РИА «Новости»

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Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию показывает важность стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном. Слова лидера КНДР привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По сообщению агентства, цель визита Ким Чен Ына «продвижение отношений дружбы и сотрудничества между Северной Кореей и Россией на новую высоту».

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Во вторник, 12 сентября, северокорейский лидер прибыл на поезде на станцию Хасан Приморского края. После торжественной встречи сразу состоялись переговоры Ким Чен Ына с министром природы Александром Козловым.

Ранее стало известно, что в планируемых переговорах Владимира Путина и Ким Чен Ына примет участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Политолог Юрий Самонкин рассказал «360» о возможных целях визита Ким Чен Ына в Россию.