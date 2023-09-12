Важное 12 сентября 2023, 16:14 Прибытие Ким Чен Ына в Россию сняли на видео Глава Минприроды Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

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Видео прибытия поезда лидера КНДР Ким Чен Ына опубликовал в Telegram-канале губернатор Приморского края Олега Кожемяко. Политика встречали на железнодорожной станции Хасан, отметил министр природы Александр Козлов.

«Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — отметил глава Минприроды в своем Telegram.

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Кожемяко отметил, что после торжественной церемонии встречи стороны сразу же провели совместные переговоры с Ким Чен Ыном и министром Александром Козловым.

Губернатор обратил внимание, что Россия и КНДР уже давно сохраняют дружеские отношения. У сотрудничества есть большие перспективы в самых разных областях, в частности в сельском хозяйстве, туризме, строительстве и других направлениях.

«Визит такого уровня — хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР», — выразил уверенность глава Приморья.

В ходе визита Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным. Место переговоров делегаций пока неизвестно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что это произойдет на Дальнем Востоке, но в подробности вдаваться не стал.