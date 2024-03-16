Мир 16 марта 2024, 08:08 Ким Чен Ын назвал подготовку к войне основной задачей армии ЦТАК: лидер КНДР назвал подготовку к войне основной задачей армии РИА «Новости»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военного руководства активизировать военные учения в условиях, которые максимально приближены к современным конфликтам. Его слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что основная задача армии — и во-первых, и во-вторых, и в-третьих — подготовка к войне», — отметило агентство.

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Такое заявление он сделал после завершения маневров ВДВ Корейской народной армии. За учениями Ким Чен Ын наблюдал лично.

Как уточнило агентство, Ким Чен Ын назвал приоритетным исследование и применение реальных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле боя.

Ранее в Северной Корее прошли масштабные учения артиллерийских расчетов. Командование проверяло способность военнослужащих ударить по «столице врага».