16 марта 2024, 08:08
Ким Чен Ын назвал подготовку к войне основной задачей армии
ЦТАК: лидер КНДР назвал подготовку к войне основной задачей армии
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военного руководства активизировать военные учения в условиях, которые максимально приближены к современным конфликтам. Его слова передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что основная задача армии — и во-первых, и во-вторых, и в-третьих — подготовка к войне», — отметило агентство.
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Такое заявление он сделал после завершения маневров ВДВ Корейской народной армии. За учениями Ким Чен Ын наблюдал лично.
Как уточнило агентство, Ким Чен Ын назвал приоритетным исследование и применение реальных методов, позволяющих достигать максимальной эффективности на поле боя.
Ранее в Северной Корее прошли масштабные учения артиллерийских расчетов. Командование проверяло способность военнослужащих ударить по «столице врага».
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