Мир 27 декабря 2022, 05:53 Власти КНДР назвали конституцию страны самой мудрой в мире — СМИ ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятии по случаю 50-летия конституции РИА «Новости»

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын 26 декабря принял участие в праздничном заседании Трудовой партии по случаю 50-летия принятия конституции. Власти страны назвали самой мудрой, сообщило ЦТАК.

На мероприятии присутствовали члены президиума политбюро партии и правительства, руководство силовых ведомств, депутаты и работники органов юстиции. На заседании выступил председатель президиума ВНС Чхве Рен Хэ. По его словам, принятая в декабре 1972 года конституция помогла открыть новую страницу в истории КНДР.

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«Чхве Рен Хэ отметил, что конституция КНДР и впредь будет превосходно выполнять историческую миссию как оружия, мощно стимулирующего дело строительства могучего государства», — говорится в сообщении агентства.

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Политик подчеркнул «выдающееся руководство» Ким Чен Ына. Последний стал во главе КНДР в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.

Ранее Минобороны Южной Кореи обвинило Северную Корею в отправке дронов. В Сеуле считают вторжение БПЛА провокацией Пхеньяна.