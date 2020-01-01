    01 января 2020, 01:56

    Ким Чен Ын анонсировал новое стратегическое оружие и ядерные испытания

    Кирилл Фролов

    Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Также республика отказывается от моратория на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило агентство ЦТАК.
    Ким Чен Ын анонсировал новое стратегическое оружие и ядерные испытания

    Глава республики связал разработку стратегического вооружения с враждебной политикой США в отношении Пхеньяна. Он добавил, что не даст американским властям использовать переговоры с КНДР в своих целях.

    31 декабря 2019 года Ким Чен Ын заявил на пленуме ЦК Компартии о необходимости принятия активных «политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны».

    В этот день истек срок, который Северная Корея установила американским властям для выработки решения по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова.

    В новом заявлении Ким Чен Ын отметил, что за два года страна предприняла важные меры для прекращения ядерных испытаний и запусков межконтинентальных ракет. В частности, был демонтирован испытательный ядерный полигон.

    Несмотря на это, продолжил он, США несколько раз проводили в регионе совместные военные учения. Прекратить их обещал лично президент страны Дональд Трамп.

    У нас больше нет оснований в одностороннем порядке быть связанными этими обязательствами.

    Ким Чен Ынлидер КНДР

    На встрече в июне 2019 года глава КНДР и президент США договорились возобновить консультации по этому вопросу. Их предыдущие переговоры в феврале того же года не принесли результатов.

    США требуют от Северной Кореи сворачивания ядерной программы и запусков баллистических ракет. Пхеньян в ответ рассчитывает на частичное снятие санкций.

    В 2018 году Ким Чен Ын и вовсе грозил США ядерным ударом. Он заявлял, что «вся территория материковой части США» находится в зоне поражения со стороны Пхеньяна, а ядерная кнопка у него в руках.