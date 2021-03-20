Киевский суд арестовал все активы и имущество авиапредприятия «Мотор Сич»

Суд в Киеве арестовал 100% авиационного предприятия «Мотор Сич». Его акционером является китайская компания Beijing Skyrizon. Об этом сообщил сайт СБУ.

«Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на весь имущественный комплекс и 100% акций АО „Мотор Сич“. По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, сейчас в отношении «Мотор Сич» на Украине проводят досудебное расследование по признакам «диверсионной и подрывной деятельности в пользу России» и «возможных нарушений законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций».

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предприятие «Мотор Сич» решили национализировать. Об этом пишет RT. Такое решение приняли после визита китайской делегации во главе с председателем совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Каем в Крым. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от украинских властей не политизировать сотрудничество компаний из Поднебесной с российским регионом.