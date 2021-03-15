Пекин призвал Киев не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от украинских властей не политизировать сотрудничество компаний из Поднебесной с Крымом. Взаимодействие происходит по принципам рыночных отношений.

«Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Дипломат отметил, что отношения китайских властей с российским регионом исторические. По его словам, все вопросы можно решить во время диалога, путем переговоров.

На прошлой неделе в Крым приехала китайская делегация во главе с председателем совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Каем. Стороны обсудили партнерство в сфере торговли и туризма. Тогда же власти Украины заявили, что хотят национализировать авиастроительное предприятие «Мотор Сич», акционером которого является китайская компания Beijing Skyrizon.