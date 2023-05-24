Мир 24 мая 2023, 15:10 Киевский режим захотел сохранить транзит российского газа через Украину WP: Киев и «Нафтогаз Украины» настаивают на сохранении транзита газа из России РИА «Новости»

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Украинские власти и «Нафтогаз» потребовали сохранить транзит российского газа из России, чтобы не лишаться дохода. Об этом написала американская газета The Washington Post.

«„Нафтогаз“ и высокопоставленные политические лидеры настаивают на том, что Украина не может и не должна закрывать трубопроводы», — сообщили авторы издания.

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По данным американского СМИ, Украина захотела по-прежнему претендовать на остаточный доход от транзита российского газа. Кроме того, некоторые европейские партнеры киевского режима все еще зависят от поставок нефти и газа из России, пояснила WP.

Киев требует от западных стран ужесточения антироссийских санкций вплоть до прекращения экономических связей, обратили внимание авторы публикации. Газета указала, что при этом у самой Украины нет другого выбора, кроме как поддерживать коммерческие сделки с российскими компаниями, передал RT.

В середине апреля «Газпром» сократил транзит российского газа в Европу через Украину. Показатель упал приблизительно на 7,6%.