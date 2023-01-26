26 января 2023, 10:23
Киевский режим потребовал от Запада вслед за танками поставить истребители
Politico: западные страны начали обсуждать поставку истребителей на Украину
Украина при поддержке Прибалтики уговорила западные страны обсудить поставки истребителей. Дипломаты подтвердили Politico проведение таких переговоров.
Хотя США официально ответили украинским политикам отказом, в Европе посчитали такое наращивание поставок вооружения логичным. Представитель одной из стран сказал журналисту, что истребители станут следующим шагом после передачи танков, и этот вопрос уже активно обсуждают — эту тему подняла Украина при поддержке стран Балтии. Его коллега назвал поставку истребителей сейчас немыслимой, но допустил, что к этой теме могут вернуться через две-три недели.
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Запад боялся спровоцировать эскалацию конфликта с Россией. Поэтому в начале спецоперации страны негласно договорились не передавать Вооруженным силам Украины полный пакет вооружения сразу, а сделать это постепенно, рассказал высокопоставленный чиновник. Он признал, что с этой точки зрения поставка истребителей — вопрос времени, несмотря на сомнения отдельных государств.
Автор статьи напомнил, что Нидерланды и Словакия готовы поделиться с Украиной своими F-16 и МиГ-29, если поступит такой запрос. Его собеседники предположили, что эту тему обсудят на следующей встрече на американской военной базе Ramstein в Германии, и предупредили, что дебаты вокруг истребителей пройдут еще жарче, чем в случае с танками.
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