Мир 26 января 2023, 10:23 Киевский режим потребовал от Запада вслед за танками поставить истребители Politico: западные страны начали обсуждать поставку истребителей на Украину

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Украина при поддержке Прибалтики уговорила западные страны обсудить поставки истребителей. Дипломаты подтвердили Politico проведение таких переговоров.

Хотя США официально ответили украинским политикам отказом, в Европе посчитали такое наращивание поставок вооружения логичным. Представитель одной из стран сказал журналисту, что истребители станут следующим шагом после передачи танков, и этот вопрос уже активно обсуждают — эту тему подняла Украина при поддержке стран Балтии. Его коллега назвал поставку истребителей сейчас немыслимой, но допустил, что к этой теме могут вернуться через две-три недели.

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Запад боялся спровоцировать эскалацию конфликта с Россией. Поэтому в начале спецоперации страны негласно договорились не передавать Вооруженным силам Украины полный пакет вооружения сразу, а сделать это постепенно, рассказал высокопоставленный чиновник. Он признал, что с этой точки зрения поставка истребителей — вопрос времени, несмотря на сомнения отдельных государств.

Автор статьи напомнил, что Нидерланды и Словакия готовы поделиться с Украиной своими F-16 и МиГ-29, если поступит такой запрос. Его собеседники предположили, что эту тему обсудят на следующей встрече на американской военной базе Ramstein в Германии, и предупредили, что дебаты вокруг истребителей пройдут еще жарче, чем в случае с танками.