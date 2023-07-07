Мир 07 июля 2023, 16:21 Киевлян начали записывать на учения по подготовке к «национальному сопротивлению» Власти Киева открыли запись людей на учения по подготовке к «национальному сопротивлению» РИА «Новости»

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Киевские власти начали записывать горожан на добровольное участие в учениях по подготовке к «национальному сопротивлению». Информация появилась на сайте Киевского городского совета.

«В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению», — отметили в публикации.

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Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям. В программу обучения войдут основы минно-взрывной безопасности и правила обращения с взрывоопасными средствами и огнестрельным оружием. Также горожане пройдут стрелковую подготовку, разучат особенности защиты от оружия массового поражения и действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Обучения будут проводить специалисты департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и активисты, которые имеют особый уровень подготовки.

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