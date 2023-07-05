Мир 05 июля 2023, 03:22 Военкомы начали штурмовать дома и квартиры украинцев «Известия»: украинские военкомы врываются в дома в поисках новых солдат Официальный сайт президента Украины

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Новый этап мобилизации начался на Украине. Военкомы не только продолжают хватать мужчин на улицах, но и врываются в квартиры и частные дома. В ряды ВСУ в июле хотят привлечь порядка 70–90 тысяч человек, сообщили «Известия».

Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень тех, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ. Ранее отсрочку давали всем мужчинам, у которых жена или родители имеют инвалидность первой или второй группы. Теперь военнообязанных призовут, если в семье есть другие родственники, которые смогут присматривать за инвалидом.

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Еще одним нововведением стали штурмы частных домов и квартир. Так, в городе Деражня сотрудники военкомата буквально ворвались в дом. А когда хозяин попытался закрыться в одной из комнат, ему пригрозили «случайно» поломать ноги и проломить голову. А в Одесской области силовики отмычкой вскрыли дверь частного дома.

Также военкомы теперь вручают повестки через детей. Например, в Ровно сотрудники военкомата не нашли дома взрослого мужчину и оставили оповещение о призыве восьмилетнему ребенку. Позже выяснилось, что он уже полтора года служит в ВСУ.

Ранее на Украине серьезно ужесточили правила мобилизации. Теперь призыву в стране подлежат граждане до 60 лет.