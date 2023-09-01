Мир 01 сентября 2023, 21:15 Киев выдвинул новое условие для проведения выборов Киев выдвинул в качестве условия для проведения выборов поставки ЗРК Flickr

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Киев выдвинул новые условия для проведения парламентских и президентских выборов в назначенные сроки. Для этого Украине потребуются новые поставки систем ПВО, в том числе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Его слова привел ТАСС.

Подоляк отметил, что март 2024 года — это месяц, когда на Украине должны проводить обязательные очередные выборы президента, и в стране к ним готовы.

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Но он также добавил, что возникают вопросы безопасности при осуществлении избирательных прав украинцев и агитационной кампании.

«Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot?» — задался вопросом Подоляк.

Четкого ответа на запрос, по его словам, пока не последовало.

В августе Германия передала Украине ракеты для американских ЗРК Patriot. Как уточнили немецкие власти, это первая поставка таких ракет киевскому режиму со стороны ФРГ. В правительстве не стали рассказывать, сколько именно снарядов передала Германия.