Спецоперация 24 августа 2023, 17:00 Украина впервые получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot Правительство ФРГ сообщило о передаче Украине ракет для западных ЗРК Patriot Karl-Josef Hildenbrand/dpa/globallookpress

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ФРГ передала Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Обновленный список военных поставок опубликовали на сайте правительства Германии.

Немецкие власти уточнили, что это первая поставка таких ракет Украине со стороны ФРГ. Сколько именно снарядов передала Германия, в правительстве не рассказали.

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Перед этим Минобороны ФРГ отчиталось о поставках киевскому режиму двух установок ЗРК Patriot и 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206.

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому об утверждении плана военной помощи Украине на 200 миллионов евро, сообщал сайт kp.ru.

Киевский режим еще до начала специальной операции получил оружие и боеприпасы от 20 государств, в том числе из стран НАТО. После начала СВО объемы поставок значительно выросли.