Киевская власть до последнего будет пиариться на «героической» обороне Мариуполя со стороны 36-й бригады морской пехоты ВСУ, отрицая их сдачу в плен российских военных. Об этом «360» заявил бывший полковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Сегодня ночью сдалась в плен практически вся бригада морской пехоты ВСУ. Киев же говорит, что это фейк, что 36-я бригада морпехов героически сражается в рукопашную», — заявил Прозоров.

Бывший военный связал такую тактику с работой творческого объединения «95 квартал», в котором состоял нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

«Это в их духе, из всего делать хайп и медиаконтент. На самом деле морпехов просто уже списали и все», — заявил Прозоров.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Мариуполе в плен российских военных добровольно сдались 1350 бойцов 36-й морской пехоты ВСУ.