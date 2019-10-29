Киев сообщил о начале разведения войск в Золотом

Украинский министр иностранных дел уточнил, что разведение будет происходить на согласованных участках до встречи в «нормандском формате». «В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня», — подчеркнул Пристайко.

За процессом, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, будут наблюдать представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Пристайко пояснил, что Киев задержал отведение войск, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии. После Золотого, заключил он, разведение сил планируется в Петровском. Министр напомнил о необходимости соблюдения режима прекращения огня.

Зеленский тайно побывал на передовой в Донбассе Подробнее

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил ранее аналитик Александр Охрименко, выгодно затягивать процесс разведения войск в Донбассе. Украинский лидер, по мнению специалиста, не хочет выполнять Минские соглашения и тянет время.

Сам Зеленский недавно побывал в Донбассе, где встретился с националистами на блокпосту возле Золотого. С ними украинский лидер договориться не смог. Он также побывал ночью на передовой.

Разведение войск предусмотрено «формулой Штайнмайера». Этот документ призван регламентировать шаги, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины. Донбасс по нему должен получить особый статус.