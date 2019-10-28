Аналитик: Зеленскому выгодно затягивать процесс разведения войск в Донбассе

Лидер «Азова» пообещал ввести в Донбасс 10 тысяч боевиков Подробнее

Охрименко заметил, что у Зеленского нет желания выполнять Минские соглашения, и его действия говорят о том, что он попросту тянет время.

«И по этой причине ему действительно действия Билецкого выгодны, потому что вот, что получается: он вроде бы как бы за, но люди Билецкого мешают, по этой причине процесс затягивается», — пояснил аналитик.

Он задался вопросом, сколько времени понадобится на разведение войск, так как этот процесс, по оценкам экспертов, рассчитан на года. Таким образом, конфликт между Зеленским и Билецким поможет украинскому президенту затянуть на неограниченный срок решение кризиса на востоке страны.

По мнению Охрименко, заявления лидера «Азова» о десяти тысячах — это «немножко компромат». Этого не будет, поскольку у Билецкого нет той силы, с помощью которой он мог бы влиять на сложившуюся ситуацию.

«И Зеленский это тоже знает, но делает вид, что он вынужден учитывать мнение Билецкого. <…> И получается так: он все делает, все исполняет. Он — хороший, но есть плохой человек Билецкий», — подытожил эксперт.