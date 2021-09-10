Киев признал, что хотел захватить участвовавших в боях на Донбассе россиян

В июле 2020 года Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала операцию, целью которой был выманивание на территорию республики и захват россиян, участвовавших в конфликте на Донбассе. Спецслужбы собирали о них информацию и намеревались якобы вывезти в Турцию из Минска, но посадить самолет на Украине.

Об этом во время брифинга рассказала глава специальной Временной следственной комиссии Верховной Рады, депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

«Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с „вагнеровцами“ в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое было в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ, действий в ОРДЛО и так далее», — сообщила она.

Безуглая сообщила, что СБУ собирает информацию о россиянах с 2014 года. В июле 2020 года после поступления информации и прибывших в Минск для дестабилизации ситуации «боевиках», в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. Киев требовал выдачи 28 из них.

Ранее украинские СМИ сообщила, что спецслужбы предлагали россиянам работу от имени ЧВК, чтобы привезти их в Минск, а затем на самолете отправить в Турцию. При этом планировалось посадить самолет на Украине. Спецоперацию отложили из-за контактов с Москвой по обмену удерживаемыми лицами.

Источники в дипломатических кругах сообщили, что результатом переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джозефа Байдена могло стать «тайное соглашение» по Донбассу.