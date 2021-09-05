Украинские СМИ заявили о «тайных соглашениях» по Донбассу

Президенты США и Украины во время или после переговоров в Вашингтоне могли принять «негласные решения» по Донбассу. Об этом заявили источники издания «Страна.ua» в дипломатических кругах.

По словам собеседников издания, тревожным знаком является то, что в заявлениях по итогам встречи лидеров двух стран не упоминалась тема Минских соглашений. При этом договоренности являются единственным международно признанным документом по урегулированию ситуации в Донбассе.

Дипломаты подчеркнули, что отсутствие этой темы может говорить о нежелании США вовлекаться в переговоры. Также это может указывать на негласные решения, которые уже приняли по Донбассу, но пока не обнародовались.

«По второй версии (которую, впрочем, многие считают конспирологической), Байден и Госдеп активно склоняют Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера», — заявили источники издания.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с американским коллегой Джо Байденом 1 сентября. Переговоры проходили в Вашингтоне. По итогам встречи было подписано совместное заявление о продолжении сотрудничества.