Мир 06 ноября 2022, 08:13 Киев приготовился эвакуировать 3 миллиона жителей в случае полного отключения электричества — СМИ NYT: Киев приготовился эвакуировать 3 млн жителей в случае отключения электричества Unsplash

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Киев готовится к тотальной эвакуации жителей в случае полного отключения электричества. Об этом написала газета The New York Times.

По данным издания, официальные лица в столице Украины рассказали, что начали планировать «некогда немыслимую возможность»: полное отключение электроэнергии, при котором потребуется эвакуировать около трех миллионов оставшихся жителей.

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Газета напомнила, что «Укрэнерго» анонсировала продолжение веерных отключений электричества на Украине для предотвращения полного сбоя в работе электросети.

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О том, что положение становится критическим, официальным лицам Киева сообщат за 12 часов до того, как система выйдет из строя. Тогда жителям станут рекомендовать покинуть город.

На данный момент на Украине разбито около 40% энергетической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что город может остаться зимой без тепла, электричества и воды. Однако в столице Украины подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и воды и пункты обогрева.