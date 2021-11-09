Лукашенко заявил, что Польша занимается шантажом на границе с Белоруссией

Действия Польши в отношении скопившихся на границе мигрантов похожи на какую-то тренировку или шантаж, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал беженцев несчастными людьми и заявил, что о решении миграционного кризиса силовым путем не может быть и речи.

«В современном мире браться за оружие — это смерти подобно, это самоубийство. И тем более здесь, в центре Европы, и тем более с Белоруссией. Ведь здесь, на этом куске земли всегда все войны разворачивались. Отсюда все начиналось. Ну что, история ничему не учит? Поэтому бороться сегодня против мигрантов „Леопардами“? Вы меня извините», — сказал он в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

По словам Лукашенко, Белоруссия спокойно противостоит происходящему и ни к кому «не задирается», потому что совершение ошибки недопустимо.

«Мы знаем, что если <…> мы оступимся, это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию, а это крупнейшая ядерная держава. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому тут нет какого-то героизма — схватил автомат и пошел на польскую границу, кстати, где я служил в свое время пограничником. Нет, мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но на колени не встанем», — добавил он.

Сегодня ситуацию на границе Лукашенко обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия и Белоруссия поддерживают постоянный контакт по этой теме.

По последним данным, в приграничной зоне Белоруссии находятся несколько тысяч мигрантов-нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки.