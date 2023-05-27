Мир 27 мая 2023, 03:24 Киев подставил США атакой ДРГ в Белгородской области — СМИ Responsible Statecraft: атаку ДРГ в Белгородской области сочли тревожным сигналом для США РИА «Новости»

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Политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен назвал тревожным сигналом для Белого дома атаку ДРГ в Белгородской области. Так США могут быть втянуты в боевые действия, предупредил эксперт в статье для журнала Responsible Statecraft.

«Если предположить, что подход США не изменился, то рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь», — посчитал политолог.

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Речь идет о заявлении представителя Белого дома Джона Кирби, что США не одобряют применение своей военной помощи на территории России. Он имел в виду американские машины, на которых в Белгородчину заехали украинские диверсанты.

Атака диверсантов непостижимым образом совпала с решением США направить Украине истребители F-16. А также с заявлением главы ГУР Кириллом Будановым о причастности Киева к покушениям и диверсиям в России, отметил эксперт.

Оба этих события могут в итоге привести к серьезной эскалации на фоне растущей неконтролируемости Киева со стороны США, указал Ливен. Как показала практика, Вашингтон со своей помощью вместо усиления влияния сам зачастую оказывался зависим от «клиента».

«Учитывая их решающую роль в вооружении Киева, США имеют право говорить, как должна быть использована их помощь, особенно если они рискуют быть непосредственно втянутыми в боевые действия», — предупредил ученый.

Ранее стало известно, что Украина атаковала Кремль без согласования с западными кураторами. Но европейские страны решили отмолчаться по этому поводу.