Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции, сообщил офис президента Ураины Владимира Зеленского.

Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украина на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Зеленского, сказано на сайте ведомства.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим ред.) в конституции Украины» — отмечено в сообщении.

Украина во время видеоконференции отметила, что нужно выполнять договоренности лидеров «Нормандской четверки», достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения установившегося режима тишины.

Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак подтвердил, что летал в Берлин. Там проходили переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.