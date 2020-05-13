В Берлине прошли переговоры по Донбассу с участием России

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак подтвердил, что летал в Берлин. Там проходили переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что беседы проходили в ведомстве федерального канцлера. Он отметил, что диалог получился конструктивный и прошел в «деловом ключе».

«Участники договорились о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта, а также о множестве непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в нормандском формате», — отметил замглавы.

Он добавил, что эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации (процесс, в котором применяются наиболее эффективные средства — прим. ред.) переговоров.

Прим этом Козак подчеркнул, что говорить о конкретных результатах еще рано. Решения должны приниматься трехсторонней контактной группой или в рамках «нормандского формата».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проводить саммит в «нормандском формате» бессмысленно из-за позиции украинских властей.