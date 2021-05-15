Кибервойска задумали создать на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может подписать указ о создании кибервойск. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По словам Данилова, вопрос о создании на Украине кибервойск обсуждали 14 мая во время закрытого заседания СНБО.

«Могу сказать, что это решение поддержано всеми 21 членами единогласно, присутствовавшими на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента», — сообщил он в эфире телеканала «Украина».

Секретарь СНБО добавил, что всего члены совета обсудили восемь тем. Среди поднятых вопросов было утверждение стратегии кибербезопасности страны, а также звучала тема биологической защиты и безопасности.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уточнял, что только в январе 2021 года на Украине зафиксировали порядка 14 миллионов инцидентов, связанных с кибератаками.

Ранее Данилов заявлял, что СНБО продлил санкции в отношении некоторых россиян, украинцев и российских компаний. Действие ограничительных мер должно было закончиться в мае.