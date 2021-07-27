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    27 июля 2021, 20:23

    Киберполиция появится в Польше

    Дарья Морозова

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что в польской полиции появится служба по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

    «Мы создаем службу, которая будет заниматься борьбой с кибератаками», — пояснил Моравецкий.

    Он считает, что это угроза не только для госструктур и предпринимателей, но и для обычных людей.

    Ранее с начала сезона в Московской области появилось более 70 тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.