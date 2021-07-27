Киберполиция появится в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что в польской полиции появится служба по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Мы создаем службу, которая будет заниматься борьбой с кибератаками», — пояснил Моравецкий.

Он считает, что это угроза не только для госструктур и предпринимателей, но и для обычных людей.

Ранее с начала сезона в Московской области появилось более 70 тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.