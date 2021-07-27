Более 70 новых тротуаров построили в Московской области с начала сезона

В Московской области продолжают строить тротуары по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». С начала сезона в регионе появилось более 70 тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Московской области вдоль региональных дорог с начала сезона построили более 70 новых тротуаров длиной свыше 65 километров. Работы проводятся для того, чтобы повысить комфорт и безопасность жителей региона, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В приоритетном порядке новые тротуары строят в местах с высокой интенсивностью движения, где существует потребность жителей в пешеходном передвижении. Новые тротуары уже построили более чем в 20 городских округах», — отметил министр.

Гержик уточнил, что больше всего тротуаров появилось в Дмитрове, Раменском и Талдомском округах.

В Раменском построили 13 тысяч метров тротуаров. Безопасность передвижения благодаря этому повысилась для жителей деревень Обухово и Трошково, села Гжель и Речицы. Теперь они могут спокойно ходить вдоль высокоинтенсивной дороги, где в день проезжают до 30 тысяч автомобилей.

Новый тротуар появился и на участке дороги Раменское — Бронницы — ММК. Он обеспечит безопасность для жителей поселка Дружба, деревни Кузнецово и села Малышево Раменского округа. По новому тротуару можно дойти до железнодорожной станции Бронницы и до остановки «Поселок Дружба». Еще 11 тысяч жителей поселка Быково смогут безопаснее добираться от остановки «Аэропорт Быково» и до железнодорожной станции Быково.

В Дмитрове построили 9,4 тысячи метров новых тротуаров. Тропа для пешеходов появилась на участке дороги ММК — Гришино — Костино. Благодаря этому повысился комфорт для жителей деревни Мелихово, поселка Новое Гришино и СНТ «Мелихово». Они могут безопасно добираться до пляжа и остановок общественного транспорта «Мелихово», «Новое Гришино». Также школьники из села Костино могут безопасно по новому тротуару ходить в Костинскую школу, а всей семьей — в Тихвинскую церковь и универсам.

В Талдомскомокруге построили 4,2 тысячи метров новых тротуаров. Теперь 6,8 тысячи жителей поселка Вербилки смогут безопасно добираться по улице Дачной до остановки «Октябрьская улица» и железнодорожной станции Вербилки. Для них построили более 2,5 тысячи метров новых тротуаров. Безопаснее станет дорога до остановок общественного транспорта «Вотря», «Станция Власово», «Растовцы», железнодорожной станции Власово и строительного рынка для жителей деревни Вотря. Там построили тротуар длиной 1,4 тысячи метров.

Всего в этом году в Подмосковье вдоль региональных дорог построят 350 километров новых тротуаров.