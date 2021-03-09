КГБ раскрыл планы по раскачиванию ситуации в Белоруссии в конце марта

У КГБ Белоруссии появилась информация о планах третьих лиц по дестабилизации ситуации в стране в период 25–27 марта. Такое заявление сделал глава ведомства Иван Тертель.

«Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе — это попытки — и доложено о конкретных лицах, планах — дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25–27 марта», — сказал глава КГБ. Его процитировало агентство БелТА.

Также по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко Тертель заявил о росте террористических угроз. По его словам, они происходят с территории соседних, сопредельных государств.

Глава КГБ подтвердил озвученную Лукашенко информацию о задержании группы людей, у которые обнаружили арсенал с оружием и боеприпасами. Также правоохранители забрали у задержанных средства дистанционного подрыва взрывчатых веществ. Тертель отметил, что это очень профессиональные люди.

Лукашенко на прошлой недели анонсировал сообщение от Комитета госбезопасности республики о задержании людей, которые создали «арсеналы» для дестабилизации ситуации в Белоруссии. Об этом написало РИА «Новости».