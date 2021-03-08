Госсекретарь США назвал Лукашенко последним диктатором Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы. Он подчеркнул, что Америка продолжит добиваться освобождения политзаключенных в республике.

Об этом госсекретарь заявил во время своего выступления на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира. Его слова процитировал ТАСС.

В этом году церемония проходила в формате телемоста. Первой награду получила член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

«В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы выступить против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы», — отметил Блинкен.

Он добавил, что Колесникова находится под стражей в Белоруссии и подчеркнул, что Америка продолжает призывать власти республики немедленно ее освободить. Кроме того, США настаивают на освобождении всех остальных политзаключенных.

Колесникову задержали в начале сентября 2020 года — ее обвинили в призывах к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя республики и заключили под стражу. В феврале 2021 года ей предъявили обвинение еще по двум статьям: заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также создание экстремистского формирования и руководство им.